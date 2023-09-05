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14:44, 5 сентября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в ДНР

Росгвардия нашла схрон с автоматами и боеприпасами в ДНР

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники спецназа и представители военной контрразведки нашли тайник, оставленный украинскими бойцами. Он находился в заброшенном доме в одном из населенных пунктов. Из схрона изъяли автоматы Калашникова и более 600 патронов к ним, пистолеты, выстрелы к гранатомету, гранаты и взрыватели к ним, а также украинские автомобильные регистрационные знаки.

Ранее в ДНР росгвардейцы также нашли командный пункт морпехов Вооруженных сил Украины.

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    Екатерина Власова
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