Росгвардейцы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в ДНР

Росгвардия нашла схрон с автоматами и боеприпасами в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники спецназа и представители военной контрразведки нашли тайник, оставленный украинскими бойцами. Он находился в заброшенном доме в одном из населенных пунктов. Из схрона изъяли автоматы Калашникова и более 600 патронов к ним, пистолеты, выстрелы к гранатомету, гранаты и взрыватели к ним, а также украинские автомобильные регистрационные знаки.

Ранее в ДНР росгвардейцы также нашли командный пункт морпехов Вооруженных сил Украины.