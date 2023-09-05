Жена Джейсона Стэйтема снялась обнаженной

Британская супермодель и жена актера Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась с фанатами снимком в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя манекенщица сфотографировалась в зеркало обнаженной, прикрывая оголенные части тела костюмом белого цвета. При этом волосы знаменитость собрала в пучок, а лицо спрятала за телефоном. Из аксессуаров на ней были золотые серьги-кольца.

Подписчики восхитились фигурой инфлюэнсерши в комментариях. «Шикарная», «Красотка», «Просто прекрасная», «Сексуально», «Самая горячая модель», «Люблю тебя», — высказывались многочисленные поклонники.

В октябре 2021 года Хантингтон-Уайтли также снялась в нижнем белье и взволновала поклонников. На размещенных фото женщина позировала в кружевных комплектах бежевого, голубого, красного, белого и темно-синего цветов с различными принтами.