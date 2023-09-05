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06:06, 5 сентября 2023Интернет и СМИ

Студент посмотрел эротические картинки и попал в неловкую ситуацию

Фото: Arthur Lambillotte / Unsplash

Студент с ником providenceclub рассказал на Reddit, как перед занятием посмотрел эротические картинки и попал в неловкую ситуацию. Молодой человек признался, что из-за произошедшего едва не заплакал и плохо спал всю ночь.

Парень рассказал, что второй год изучает бухгалтерское дело в вузе. К одному из занятий ему и другим студентам задали нарисовать диаграмму, которую они затем должны были обсудить вместе с преподавателем. Providenceclub отметил, что создал диаграмму в приложении «Заметки» на своем iPad.

Незадолго до занятия автор поста использовал свой гаджет, чтобы взглянуть на картинки эротического характера с героиней аниме. Однако после этого он не закрыл вкладку с откровенным контентом, а просто переключился на приложение с заметками.

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На занятии во время проверки домашнего задания герой истории вызвался показать свою диаграмму всей аудитории. «Уверенный в том, что я нарисовал диаграмму идеально, я гордо преподношу свой iPad профессору. Она ставит его под камеру, которая показывает его монитор всей аудитории», — добавил парень. Однако когда профессор комментировала его работу и хотела навести курсор на определенную зону диаграммы, она случайно переключилась на вкладку с эротическими изображениями.

«Профессор замерла и замолчала. Класс тоже. Мое сердце ушло в пятки. Профессор оборачивается ко мне и говорит: "Эм... А как мне... переключиться назад?" Я быстро хватаю сумку, вскакиваю, забираю свой iPad и быстро ухожу из кабинета. Пока я выходил, я слышал шепот и смешки», — описал ситуацию студент. Рассказчик добавил, что по пути домой почти расплакался и после произошедшего плохо спал. По словам парня, он больше не хочет посещать занятия.

В комментариях многие пользователи посоветовали автору в будущем всегда закрывать на своих гаджетах вкладки с контентом для взрослых. Некоторые комментаторы также отметили, что молодому человеку нужно было спокойно отреагировать на случившееся и не уходить с занятия.

Ранее другой пользователь Reddit показал на портале фото пугающей находки, обнаруженной им на чердаке. Многие читатели попытались отгадать, что именно запечатлено на снимке.

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    Олег Давыдов
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