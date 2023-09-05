В США заявили о становящейся сильнее Москве на фоне Вашингтона

Ветеран армии Ноктис Дрейвен: помогая Украине, США только усилили Россию

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявил, что США усилили Россию, помогая Украине вооружением. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).

«Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле», — рассказал Дрейвен.

Военный также отметил, что санкции Запада сыграли положительную роль для российской экономики, сделав ее более устойчивой к шокам. В конце он пошутил, что подобное поведение западных держав отвечает национальным интересам Москвы и их лидерам необходимо присвоить звание «Героев России».

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предупредил Украину о способности России взять Одессу и Харьков. Он добавил, что руководство России отчетливо понимает свои цели и задачи на Украине.