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14:08, 5 сентября 2023Мир

Эрдоган указал на различие мнений России и Запада по зерновой сделке

Эрдоган: у России и Запада разные мнения по SWIFT и зерновой сделке

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у России и Запада разные мнения по подключению к международной банковской системе по передаче и обмену информацией SWIFT и страхованию судов в рамках выполнения зерновой сделки. Об этом он сообщил телеканалу TRT Haber.

По его мнению, именно из-за этой разницы президент России Владимир Путин считает, что западные страны не выполняют свои обязательства по отношению к РФ, из-за чего он не готов к продолжению сделки и совместной работе по ее выполнению.

Он также добавил, что в рамках зерновой сделки 44 процента зерна идет в Европу и лишь 14 процентов отправляются в Африку. Эрдоган подчеркнул, что из-за этого Путин еще больше не доверяет странам Запада и требует выполнения обещаний с их стороны.

Ранее Эрдоган заявил о возможном возобновлении зерновой сделки в ближайшее время.

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    Максим Габриелян
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