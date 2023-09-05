Эрдоган указал на различие мнений России и Запада по зерновой сделке

Эрдоган: у России и Запада разные мнения по SWIFT и зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у России и Запада разные мнения по подключению к международной банковской системе по передаче и обмену информацией SWIFT и страхованию судов в рамках выполнения зерновой сделки. Об этом он сообщил телеканалу TRT Haber.

По его мнению, именно из-за этой разницы президент России Владимир Путин считает, что западные страны не выполняют свои обязательства по отношению к РФ, из-за чего он не готов к продолжению сделки и совместной работе по ее выполнению.

Он также добавил, что в рамках зерновой сделки 44 процента зерна идет в Европу и лишь 14 процентов отправляются в Африку. Эрдоган подчеркнул, что из-за этого Путин еще больше не доверяет странам Запада и требует выполнения обещаний с их стороны.

Ранее Эрдоган заявил о возможном возобновлении зерновой сделки в ближайшее время.