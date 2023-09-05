Юрист рассказала о незаконности сборов денег родительскими комитетами в школах

Юрист Тютюнникова рассказала о незаконных сборах денег в российских школах

Член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова объяснила, насколько законны сборы денег в общеобразовательных школах, а также какие наказания могут последовать для членов родительских комитетов, требующих сдавать средства в различные фонды. Слова эксперта приводят «Известия».

Юрист отметила, что согласно п. 2 ст. 43 Конституции РФ, гражданам гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. «А в законе "Об образовании в РФ" говорится о предоставлении субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и так далее», — указала собеседница издания.

Также Тютюнникова рассказала, что согласно п. 2 ч. 3 ст. 28 данного закона, к компетенции образовательной организации относятся материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

В свою очередь, в подзаконных актах Минобрнауки предусмотрено, что образовательное учреждение самостоятельно должно гарантировать безопасные условия обучения, воспитания и оснащение. Таким образом, ремонт классов и прочих помещений, охрана, комплексная безопасность, материально-техническое обеспечение — это непосредственная обязанность школ. «Возлагать все перечисленное на родителей и учащихся не допускается», — разъяснила собеседница издания.

Также эксперт оценила с юридической точки зрения популярную в российских школах практику сбора родительскими комитетами взносов в так называемые фонды класса. По ее словам, если родитель желает оказать добровольную финансовую помощь школе, он может самостоятельно перечислить любую сумму на расчетный счет учреждения. Такие взносы регулируются Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

При этом ни директор школы, ни родительский комитет не имеют права устанавливать размеры пожертвований. «Кроме того, родительский комитет может принять решение о сборе денег только в отношении себя, а не в отношении родителей всех детей», — отмечает эксперт.

Также, по словам юриста, если представители комитетов принуждают сдать деньги на общие нужды, угрожают насилием, распространяют порочащие сведения, то такие действия можно квалифицировать как самоуправство или вымогательство, а подобные действия со стороны администрации школы — как злоупотребление должностными полномочиями, что может повлечь за собой наказание.

А действия особо агрессивных «сборщиков» из числа администрации или педагогов могут подпадать под ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности»). За такое правонарушение УК РФ предусматривает лишение свободы до четырех лет, а также лишение права заниматься определенного рода деятельностью на длительный срок.

«Любой гражданин, которого коснутся такие противоправные действия, может обратиться в правоохранительные органы либо органы прокуратуры», — подытожила Тютюнникова.

В преддверии нового учебного года в России подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу. Так, в августе 2023 года минимальный набор школьника из рюкзака, тетрадей, альбома, ручек, карандашей и фломастеров обошелся родителям в среднем в 5 тысяч рублей. При этом средняя стоимость базового набора школьной одежды для девочки, по оценкам аналитиков, составила 31 тысячу рублей.

