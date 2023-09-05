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20:05, 5 сентября 2023Из жизни

Молодой человек влюбился в женщину вдвое старше и столкнулся с осуждением родных

В Кении семья осудила мужчину за отношения с женщиной старше его матери

Кадр: pulse.com.gh

Мужчина из Кении представил семье возлюбленную и столкнулся с осуждением из-за разницы в возрасте. Об этом пишет Pulse.

22-летний Промис Каранья решил познакомить свою девушку Террьяне, которая немного старше его 40-летней матери, с семьей. «Длинных речей не будет. Это моя лучшая половина. Человек, которого я люблю», — сказал Каранья родне. Собравшиеся сразу же набросились на молодого человека, осудили его отношения. Они заявили, что никогда не одобрят его союз с женщиной вдвое старше. Она из родственниц кенийца вообще заявила, что дело в деньгах и на самом деле Каранья не может любить женщину настолько старше его, потому что их жизненный опыт слишком отличается.

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В ответ Каранья взял Террьяне за руку, чтобы поддержать и продемонстрировать собственную решимость. Это разозлило разгорячившуюся родственницу еще сильнее. «Перестаньте трогать друг друга у нас на глазах. Что ты хочешь показать? Думаешь ты первый человек, который влюбился? Хочешь трогать эту старую женщину перед собственной матерью?» — принялась она отчитывать Каранью и его избранницу. Другая женщина назвала также Террьяне старухой и сказала, что они ожидали увидеть рядом с ним молодую девушку.

Лишь одна родственница помоложе поддержала мужчину и сказала, что пару нужно оставить в покое и позволить им быть вместе, если они любят друг друга.

Ранее сообщалось, что 41-летняя состоятельная владелица сети продуктовых магазинов из Индонезии вышла замуж за 16-летнего сына лучшей подруги. Мать жениха при этом благословила молодоженов.

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    Антонина Черташ
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