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22:56, 5 сентября 2023Мир

На Западе захотели пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ

MWM: страны НАТО могут пересмотреть позицию по отправке оружия ВСУ

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Страны НАТО могут пересмотреть позицию по поставкам вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) после уничтожения британского танка Challenger 2. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«В то время как западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках, потеря танка, серьезный урон которому еще никому не удавалось нанести, скорее всего повлияет на ход обсуждения», — пишут журналисты.

Произошедшее должно стать тревожным сигналом для Штатов, так как они планировали поставить модернизированные танки M1A1 Abrams. Данные машины обладают меньшей живучестью, чем британская машина, говорится в статье.

Автор материала назвал уничтожение танка Challenger 2 новой победой России, которая может заставить западные страны пересмотреть свои позиции в конфликте.

В августе американская газета Wall Street Journal написала, что поставки военной помощи США Украине в 2023 году были достаточны для контрнаступления, в 2024 году они уже уменьшатся. Газета подсчитала, что в предыдущие годы Украине было обещано вооружений на 43 миллиарда долларов. И вряд ли в 2024 году стоит ожидать таких же объемов.

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    Марина Совина
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