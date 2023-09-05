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06:11, 5 сентября 2023Бывший СССР

Российский снайпер рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ в ДНР

РИА: российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в Спорном в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Снайперы оперативно-боевого тактического формирования МВД по ЛНР уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал боец подразделения с позывным Альпинист.

Военный уточнил, что позиция противника, с которой регулярно велся обстрел российских позиций, была поражена силами взвода снайперов. При этом для полного уничтожения было принято решение использовать не стрелковое оружие, а противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Конкурс».

После попадания в ракеты в ДОТ снайперы наблюдали, как бойцы ВСУ пытались достать из-под обрушенной крыши какое-то имущество. «Вряд ли оно уцелело», — оценил Альпинист результат работы своих сослуживцев.

В августе сообщалось, что за одну ночь пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск (ЗВО) смогла обнаружить и ликвидировать наблюдателя противника, после чего помогла артиллерии уничтожить группу бойцов ВСУ из десяти человек.

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    Марина Совина
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