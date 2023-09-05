Обозреватель Sohu Ши Хонг поразился укреплению Россией позиций в Запорожье

Китайский обозреватель Ши Хонг заявил, что количество военных в рядах Российской армии поразительно. Такое мнение он высказал в репортаже для газеты Sohu, передает РИА Новости.

«Скорость набора, количество военных в Вооруженных силах России поразительны», — приводит агентство слова Хонга. Обозреватель заявил, что количество призывников и контрактников в стране быстро растет.

Уточняется, что он также положительно оценил укрепление российских позиций в Запорожской области. «Украинские генералы собрали очень много людей в Запорожье — Россия просто отправила туда еще людей и уничтожает их технику», — констатировал Хонг. Помимо того, он выразил уверенность в том, что у России, в отличие от Украины, «есть солдаты».

Ранее обозреватель Стивен Брайен в статье в китайском издании Asia Times заявил, что Киев потребует от Европы вернуть живущих за рубежом мужчин-украинцев для их присоединения к составу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также указал, что в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Украины забрать молодых мужчин.