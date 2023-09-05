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21:23, 5 сентября 2023Мир

В США заявили о неспособности Запада изменить ситуацию на Украине

Экс-глава ЦРУ Петреус: нет оружия, которое способно изменить ситуацию на Украине

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Не существует оружия, которое бы радикально переломило ход военных действий на Украине. При этом Западу необходимо и дальше оказывать поддержку ВСУ, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, выступая на Киевском форуме безопасности, пишет РИА Новости.

«Я бы хотел, чтобы прямо сейчас были приняты некоторые решения, которые бы имели эффект катализатора: танки М1, вопрос с F-16. Много зависит и от наступления ВСУ, которое происходит. Нет единого оружия, которое бы радикально изменило ход войны», — подчеркнул он.

По словам Петреуса, речь идет о «целом наборе систем», куда входит и кластерное оружие. Экс-глава ЦРУ также выразил надежду, что поддержка ВСУ будет только усиливаться.

Ранее обозреватель Newsweek Йони Михани заявил, что президенту США Джо Байдену не удалось убедить американцев в важности помощи Украине.

Михани также подчеркнул, что по состоянию на июль 2023 года США предоставили Украине более 75 миллиардов долларов в виде гуманитарной, финансовой и военной поддержки, что составляет 0,33 процента ВВП страны.

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    Марина Совина
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