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14:21, 5 сентября 2023Бывший СССР

Токаев заявил о необходимости производить вооружение в Казахстане

Президент Казахстана Токаев: страна должна сама производить бронетехнику

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Казахстану необходимо самостоятельно производить бронетехнику, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и стрелковое оружие. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время военных учений в Алма-Атинской области, передает его пресс-служба.

Казахстанский лидер убежден, что армия республики должна быть высокопрофессиональной, мобильной, ей необходимо выполнять самые сложные боевые задачи. «Важно оснастить ее высокотехнологичным вооружением и качественной военной техникой. (…) Поставил приоритетную задачу — создать цикл производства с высокой долей локализации. Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие — все это мы можем и должны выпускать у себя», — считает Токаев.

По его словам, оборонно-промышленному комплексу нужно обеспечивать надежный фундамент боеспособности армии Казахстана. Президент страны отметил, что в условиях современного боя подразделениям стоит быть готовыми действовать автономно, в отрыве от основных сил. Он также назвал первостепенной роль командиров, так как сила армии заключается в дисциплине.

Ранее Минобороны Казахстана сообщило, что в Карагандинской области страны пройдут учения объединенной системы противовоздушной обороны стран-участниц СНГ 13-14 сентября. Кроме казахстанских сил и средств ПВО в учениях будут задействованы расчеты зенитно-ракетных комплексов Вооруженных сил Киргизии.

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    Кристина Есикова
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