В Казахстане проведут учения объединенной системы ПВО СНГ

Минобороны Казахстана анонсировало учения объединенной системы ПВО СНГ

В Карагандинской области Казахстана проведут учения объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран-участниц СНГ 13-14 сентября. Мероприятия анонсировало Минобороны республики на своем сайте.

«На полигоне Сары-Шаган идет подготовка к совместным учениям с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы противовоздушной обороны. (…) За активной фазой учений будут наблюдать представители оборонных ведомств и войск ПВО Армении, Кыргызстана, России и Узбекистана», — заявили в министерстве.

Уточняется, что кроме казахстанских сил и средств ПВО, в учениях будут задействованы расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Вооруженных сил Киргизии. Помимо этого, осуществляется совместное боевое дежурство по охране внешних границ стран, принимающих участие в учебных маневрах.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что в стране пройдет совместное оперативно-стратегическое учение стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2023». Уточнялось, что в ходе тренировок задействуют полигоны и участки территорий Брестской, Гродненской и Минской областей.