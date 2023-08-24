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10:10, 24 августа 2023Бывший СССР

В Белоруссии пройдут совместные учения стран ОДКБ

МО Белоруссии анонсировало проведение совместных учений стран ОДКБ в республике

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Белоруссии пройдет совместное оперативно-стратегическое учение стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2023». Проведение тренировок с 1 по 6 сентября анонсировало белорусское Минобороны в своем Telegram-канале.

«В общем замысле учения «Боевое братство-2023» спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ», — заявили в ведомстве. Речь идет о совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования организации «Взаимодействие-2023», в рамках которых планируется отработка задач по применению сил и средств ОДКБ для урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.

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    Кристина Есикова
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