В Белоруссии пройдут совместные учения стран ОДКБ

МО Белоруссии анонсировало проведение совместных учений стран ОДКБ в республике

В Белоруссии пройдет совместное оперативно-стратегическое учение стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2023». Проведение тренировок с 1 по 6 сентября анонсировало белорусское Минобороны в своем Telegram-канале.

«В общем замысле учения «Боевое братство-2023» спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ», — заявили в ведомстве. Речь идет о совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования организации «Взаимодействие-2023», в рамках которых планируется отработка задач по применению сил и средств ОДКБ для урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.