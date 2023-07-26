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18:59, 26 июля 2023Бывший СССР

Армения не будет участвовать в учениях стран ОДКБ «Скала-2023»

Армения не будет участвовать в учениях со спасательными подразделениями ОДКБ «Скала-2023»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Армянские спасатели не будут участвовать в учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые будут проходить в Белоруссии в сентябре 2023 года. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу МВД страны РИА Новости, такое решение Ереван принял из-за загруженности сотрудников спасательной службы.

«Армения не примет участия в учениях спасателей стран ОДКБ в Белоруссии», — заверили в министерстве внутренних дел страны.

Агентство подчеркивает, что ранее в Ереване посчитали нецелесообразным проводить на территории республики учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии с 1 по 6 сентября 2023 года пройдут пять учений с участием воинских контингентов стран-участников ОДКБ.

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    Варвара Кошечкина
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