В Британии заявили о больших потерях обученной в Германии бригады ВСУ

The Times: обученная в Германии 47-я бригада ВСУ понесла большие потери

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученная в Германии, понесла большие потери на южном направлении. Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что речь идет о 47-й бригаде, которая оснащена боевыми машинами Bradley и танками Leopard. Однако, едва возглавив «главный удар на южном фронте» в начале июня, она понесла тяжелые потери. Издание поясняет, что у украинских военных нет поддержки с воздуха и оборудования для разминирования полей.

В частности, военные пожаловались на то, что бронетехника часто останавливалась на российских минных полях и попадала под обстрел. А потери ВСУ на южном направлении, по словам украинских медиков, исчисляются четырехзначными цифрами.

Ранее солдаты 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ пожаловались на серьезные проблемы при подготовке военнослужащих по стандартам НАТО. Украинские военные подчеркнули, что инструкторы обучали их ведению военных действий в условиях, которые сильно отличаются от реальности на фронте.