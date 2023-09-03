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13:11, 3 сентября 2023Бывший СССР

Солдаты ВСУ пожаловались на проблемы военной подготовки НАТО

KI: бойцы 32-й бригады ВСУ пожаловались на неэффективное обучение НАТО

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Солдаты 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ пожаловались на серьезные проблемы при подготовке военнослужащих по стандартам НАТО. Об этом пишет Kyiv Independent.

Украинские военные, с которыми беседовало издание, подчеркнули, что инструкторы НАТО обучали их ведению военных действий в условиях, которые сильно отличаются от реальности на фронте. По их словам, методики альянса требует проведения массированных подготовительных авиаударов, артиллерийских заграждений и разминирования до того, как на место будет отправлена ​​пехота. На Украине, говорят солдаты, пехотинцам в основном приходится действовать без прикрытия.

Кроме того, военные указали, что инструкторы НАТО не могут подготовить их к условиям ведения боя в сельской местности, которые сочетают в себе элементы позиционных боев времен Первой мировой войны и технологии и тактику 21-го века.

Солдаты признали, что часто чувствуют себя не в своей тарелке, поскольку их ощущают техническое и моральное превосходство российских военнослужащих. «Все не так, как вы читаете на ежедневных брифингах и в новостях», — сказал пехотинец.

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Также бойцы пожаловались на тяжелые условия ведения боевых действий и падение морального духа. «Героический подвиг — выскочить из того подвала и бесцельно стрелять в их сторону, а потом остаться без руки и ноги или просто умереть? В чем смысл?» — задается вопросом солдат.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на линии фронта, высказали свое недовольство качеством подготовки, которую они прошли в странах-членах НАТО. Украинские бойцы заявили о непригодности переданных образцов западной техники для ведения наступления.

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    Екатерина Улитина
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