Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:41, 5 сентября 2023Культура

В Москве пройдет ежегодный урбанистический фестиваль Union

В Москве с 9 по 11 сентября пройдет ежегодный урбанистический фестиваль Union

Фото: Александр Павленко / UNION FESTIVAL

В Москве с 9 по 11 сентября пройдет ежегодный урбанистический фестиваль Union. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этот раз площадкой мероприятия станет Дизайн завод. Union объединит 50 артистов — хип-хоп исполнителей и представителей электронной музыки. Выступления будут проходить нон-стоп в течение 35 часов на трех независимых сценах завода, каждая из которых будет отвечать за определенный стиль.

Основой главной сцены станут хип-хоп артисты. Среди хедлайнеров заявлены Zoloto, Антоха MC, Bad Balance, Сестры, Steppa Style и другие. В программе фестиваля, кроме музыкальной части, также заявлены перфомансы, арт-галерея, лекции и квест.

Приобрести билеты, а также подробнее ознакомиться с программой фестиваля Union можно по ссылке.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган оценил встречу с Путиным

    На Украине предупредили о дестабилизации ситуации из-за одного требования Запада

    United Airlines приостановила все полеты на территории США

    США проведут новый пуск МБР Minuteman III

    США попросят КНДР не поставлять оружие в Россию

    Футболист купил самый дорогой автомобиль в мире

    ВСУ повторно атаковали детский сад в Донецке

    Минобороны сообщило об уничтоженном БПЛА над Белгородской областью

    В США заявили о неспособности Запада изменить ситуацию на Украине

    Россия возобновила авиасообщение с азиатской страной спустя 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости