В Москве пройдет ежегодный урбанистический фестиваль Union

В Москве с 9 по 11 сентября пройдет ежегодный урбанистический фестиваль Union

В Москве с 9 по 11 сентября пройдет ежегодный урбанистический фестиваль Union. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этот раз площадкой мероприятия станет Дизайн завод. Union объединит 50 артистов — хип-хоп исполнителей и представителей электронной музыки. Выступления будут проходить нон-стоп в течение 35 часов на трех независимых сценах завода, каждая из которых будет отвечать за определенный стиль.

Основой главной сцены станут хип-хоп артисты. Среди хедлайнеров заявлены Zoloto, Антоха MC, Bad Balance, Сестры, Steppa Style и другие. В программе фестиваля, кроме музыкальной части, также заявлены перфомансы, арт-галерея, лекции и квест.

Приобрести билеты, а также подробнее ознакомиться с программой фестиваля Union можно по ссылке.