В Херсонской области опровергли рассылку СМС с призывом голосовать на дому

Минцифры Херсонщины опровергло рассылку СМС с призывом голосовать на дому

4 сентября в проукраинских Telegram-каналах появились публикации, где говорится, что жители Херсонской области получили сообщения, в которых военно-гражданская администрация якобы призывает голосовать на выборах на дому из-за участившихся случаев минирования избирательных участков. Однако информация не подтвердилась.

К публикации прикреплен скриншот сообщения с iOS-устройства, однако шрифт сильно отличается от тех, который используются в этой операционной системе.

Кроме того, информацию о рассылке опроверг министр цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонщины Никита Бородин. «Информационными рассылками занимается Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области. Официально сообщаю, что рассылку от ВГА с подобным содержанием жителям области мы не направляли. Призываю всех доверять только проверенной информации, которая публикуется на официальных ресурсах», — заявил он.

Как отметили в Минцифры, над обеспечением безопасности избирательных участков и всех избирателей работают правоохранительные органы.

Публикация получила незначительных охват в проукраинских Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»