Задержание ФСБ россиянина за попытку воевать в рядах ВСУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания краснодарца, планировавшего воевать в рядах ВСУ

ФСБ показала видео задержания жителя Краснодарского края, планировавшего воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как двое мужчин с оружием и в штатском ведут с железнодорожного вокзала «Краснодар-1» человека в наручниках. Задержанного сажают в белый микроавтобус и везут в управление ФСБ по краю. Затем показано, как он сидит в отделении.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Краснодарского края при попытке выехать из России и вступить в ВСУ. Мужчина общался с сотрудником Службы безопасности Украины, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ.

В отношении россиянина возбудили дело по статье о приготовлении к госизмене.