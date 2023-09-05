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10:18, 5 сентября 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ россиянина за попытку воевать в рядах ВСУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания краснодарца, планировавшего воевать в рядах ВСУ

ФСБ показала видео задержания жителя Краснодарского края, планировавшего воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как двое мужчин с оружием и в штатском ведут с железнодорожного вокзала «Краснодар-1» человека в наручниках. Задержанного сажают в белый микроавтобус и везут в управление ФСБ по краю. Затем показано, как он сидит в отделении.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Краснодарского края при попытке выехать из России и вступить в ВСУ. Мужчина общался с сотрудником Службы безопасности Украины, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ.

В отношении россиянина возбудили дело по статье о приготовлении к госизмене.

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    Варвара Митина
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