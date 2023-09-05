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09:54, 5 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за госизмену

ФСБ задержала жителя Краснодарского края, планировавшего воевать в рядах ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала жителя Краснодарского края, планировавшего воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России..

По данным ведомства, мужчину поймали при попытке выехать из России и вступить в ВСУ. Фигурант общался с сотрудником из Службы безопасности Украины, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ.

В отношении россиянина возбудили дело по статье о приготовлении к государственной измене.

Ранее житель Калининграда попал под статью о госизмене после попытки вступить в ВСУ

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    Екатерина Власова
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