ФСБ задержала россиянина за госизмену

ФСБ задержала жителя Краснодарского края, планировавшего воевать в рядах ВСУ

ФСБ задержала жителя Краснодарского края, планировавшего воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России..

По данным ведомства, мужчину поймали при попытке выехать из России и вступить в ВСУ. Фигурант общался с сотрудником из Службы безопасности Украины, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ.

В отношении россиянина возбудили дело по статье о приготовлении к государственной измене.

Ранее житель Калининграда попал под статью о госизмене после попытки вступить в ВСУ