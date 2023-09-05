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08:19, 5 сентября 2023Бывший СССР

Тела украинских солдат запретили забирать с поля боя

Рогов: командование ВСУ запрещает забирать тела солдат с поля боя
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тела украинских военнослужащих остаются на поле боя, поскольку командование войск запрещает их забирать. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

По его словам, погибшие солдаты остаются лежать там как «отработанный и ненужный биоматериал». «Командование [Вооруженных сил Украины] ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле», — заявил Рогов.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия несет большие потери в живой силе в ходе контрнаступления. Он отметил, что граждане уже привыкают к такому положению дел, хотя «это тоже ненормально».

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    Марина Совина
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