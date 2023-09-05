В российском городе загорелось двухэтажное здание

В Астрахани загорелось двухэтажное здание на площади 900 кв. м.

В Астрахани загорелось двухэтажное здание. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пишут «Известия».

Уточняется, что пожар произошел в доме №52 на улице Адмиралтейской в Ленинском районе города. Пожарные и спасатели тут же отреагировали по особому повышенному рангу пожара. По данным ведомства, на месте ЧП работают 14 единиц техники и 46 человек личного состава, пострадавших нет.

29 августа пожар произошел на так называемой площади трех вокзалов в Москве. В департаменте транспорта столицы сообщили, что пожар начался на Комсомольской площади в районе дома 1А с14. Загорелись склады, однако позднее огонь перешел на соседние здания.