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14:33, 5 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с генералом ВСУ под Артемовском

Президент Украины Зеленский встретился с генералом ВСУ Сырским под Артемовском

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что встретился с генерал-полковником Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским и наградил военнослужащих под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут).

«Вместе с генералом Сырским пообщались с командирами, с солдатами. Дополнительные вопросы для Ставки. Наградил лучших воинов», — сообщил Зеленский.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил обстановку на артемовском направлении и назвал ее стабильно напряженной. Он рассказал, что посетил 1-й армейский корпус, ведущий боевые действия на этом направлении, а также наградил 3-й гвардейский отдельный батальон.

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    Алевтина Запольская
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