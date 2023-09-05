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01:39, 5 сентября 2023Мир

Во Франции заявили о недовольстве США отказом Зеленского от мирных переговоров

Le Figaro: стремление Зеленского воевать до победного конца раздражает Вашингтон
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stelios Misinas / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский нацелен воевать до победного конца, что вызывает раздражение у США. Такое мнение выразил обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар.

Он допустил, что американские власти стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако глава государства, в свою очередь, отказывается от переговоров, отметил журналист. По его словам, Зеленский попытался «выкручивать руки американцам», но «поломал себе зубы».

Жирар также напомнил о поведении украинского лидера на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. «Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, чтобы заставить их согласиться с его взглядами — почти немедленным присоединением Украины к альянсу, которого Вашингтон не хотел. Это вызвало у США раздражение», — заключил он.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден был раздражен первой встречей с Зеленским в сентябре 2021 года из-за его абсурдных речей про несостоятельность НАТО и постоянных призывов принять Украину в состав альянса. Утверждается, что политик, в частности, назвал НАТО пережитком прошлого и заявил, что значимость организации сокращается.

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    Марина Совина
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