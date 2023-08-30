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14:40, 30 августа 2023Мир

Стало известно о жалобах Байдена на абсурдные речи Зеленского

Guardian: Первая встреча Зеленского и Байдена в США обернулась скандалом
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден был раздражен первой встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским в сентябре 2021 года из-за его абсурдных речей про несостоятельность НАТО и постоянных призывов принять Украину в состав альянса. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на книгу американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician.

«Даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации [Байдена] признали, что он переусердствовал. Разочарование Зеленского [из-за отсутствия гарантий вступления] лишило его способности логически мыслить. После мольбы о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что сама организация фактически является пережитком прошлого, а ее значимость сокращается. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО», — говорится в книге, опирающейся на выдержки из бесед с чиновниками Белого дома.

«Это был абсурдный анализ, налицо было вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя», — резюмировал автор, добавив, что этот эпизод не способствовал установлению доверительных отношений между лидерами США и Украины.

При этом отмечается, что Зеленский считает Байдена «слабым политиком», который отказался вводить санкции против строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что Байден может попытаться подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой из-за грядущих президентских выборов в 2024 году. Один из европейских дипломатических источников подчеркнул, что в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины «европейцам будет все труднее убедить американцев в том, что Украина — это американская проблема».

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    Виктория Кондратьева
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