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17:18, 25 мая 2024Россия

В МИД России предложили запретить выдачу загранпаспортов получившим повестки

МИД России: консульства смогут не выдавать загранпаспорта получившим повестки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Министерстве иностранных дел России планируют запретить консульским учреждениям выдачу заграничных паспортов гражданам, получившим электронные поездки. Документ с соответствующим положением опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Основаниями для отказа в выдаче паспорта является... размещение в отношении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повестки военного комиссариата в реестре направленных (врученных) повесток и установление запрета на выезд из Российской Федерации», — указано в одном из пунктов опубликованного документа.

Уточняется, что причиной отказа может быть обычный призыв на военную службу, а также прохождение альтернативной гражданской службы. При этом в документе не указано, распространяется ли данное основание на мобилизационные повестки или речь идет лишь о срочной службе.

Ранее сообщалось, что жителя Мурманской области осудили за уклонение от призыва на военную службу. Он получил электронную повестку, но не явился в военкомат в назначенное время.

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      Дмитрий Попов
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