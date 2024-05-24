Россиянина осудили за уклонение от призыва на военную службу

В Мурманской области суд оштрафовал мужчину за уклонение от призыва на службу

В Мурманской области суд оштрафовал местного жителя за уклонение от призыва на военную службу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу»).

По версии следствия, в ноябре 2023 года осужденный получил повестку в военкомат для отправки на военную службу, однако в назначенное время не явился.

Ранее в Тюмени суд приговорил 25-летнего электромонтера, который шесть лет уклонялся от армии. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.