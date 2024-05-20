Россиянин шесть лет уклонялся от армии и был оштрафован

В Тюмени суд оштрафовал электромонтера, который шесть лет уклонялся от армии

В Тюмени суд приговорил 25-летнего электромонтера, который шесть лет уклонялся от армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

Его признали виновным по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Он должен оплатить штраф в течение 60 суток. Его личное дело возвращено в военный комиссариат. Осужденный все равно отправится служить в Вооруженные силы, только уже с приобретенной судимостью.

По версии следствия, 3 июля 2017 года призывная комиссия предоставила осужденному отсрочку от призыва как студенту-очнику Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. После окончания у него не было права на отсрочку от военной службы и освобождения от призыва.

10 декабря 2018 подсудимый лично получил повестку военного комиссариата. Утром 12 декабря 2018 года он приехал на медицинское освидетельствование, где получил еще одну повестку и обязался явиться в военкомат 27 декабря 2018 года, но не сделал этого. 25 июня 2020 года, 28 сентября и 6 октября 2023 года мужчина лично получал повестки из военного комиссариата, но уехал в Москву и не явился в военкомат.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима военного, который полгода самовольно отдыхал от службы.