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06:05, 17 июня 2024Бывший СССР

На Западе рассказали о негодовании украинцев из-за слов об успехах ВСУ

CBS: украинцы не доверяют киевским властям из-за лжи об успехах ВСУ на поле боя

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Рейтинг Владимира Зеленского упал на 30 процентов. При этом более половины украинцев перестали доверять парламенту, пока им в течение двух лет лгали об успехах ВСУ на поле боя, информирует телеканал CBS со ссылкой на опрошенных украинцев.

«На протяжении двух лет правительство говорило всей стране, что дела на фронте идут хорошо», — посетовала Анастасия Бульба, которая входит в группу женщин, выступающих за демобилизацию их мужей.

Кроме того, ухудшение ситуации в зоне СВО подрывает авторитет властей среди украинцев, сказано в сюжете телеканала. К примеру, доверие к Владимиру Зеленскому упало на 30 процентов. Об этом рассказал эксперт Антон Грушецкий, занимающийся исследованиями общественного мнения.

В отсутствие реальных успехов в достижении провозглашенных Киевом целей граждане Украины начинают сомневаться, что конфликт возможно закончить военным путем. Ряд украинцев считает, что данный конфликт в итоге разрешится политическим урегулированием, а не на поле боя.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снижается каждый месяц. По его словам, украинские граждане не одобряют действия нынешних властей, рейтинг доверия к ним постоянно снижается.

Ранее отставной майор Вооруженных сил Украины Игорь Лапин раскритиковал поведение Владимира Зеленского в отношении западных лидеров.

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