Большинство артиллерийских систем, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада, либо уничтожены, либо израсходовали ресурс стволов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что отремонтировать установки на территории Украины невозможно, из-за чего их необходимо эвакуировать в страны-члены НАТО.
Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику украинском армии в зоне специальной военной операции. В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России нанесли поражение 22-й, 54-й механизированным и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ около населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики.
Кроме того, экипажи танков Т-90А группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Танкисты мотострелковой бригады также ликвидировали «выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп».