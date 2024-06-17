В России заявили об истощении украинской артиллерии

ТАСС: большинство артсистем ВСУ уничтожены или израсходовали ресурс

Большинство артиллерийских систем, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада, либо уничтожены, либо израсходовали ресурс стволов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что отремонтировать установки на территории Украины невозможно, из-за чего их необходимо эвакуировать в страны-члены НАТО.

Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику украинском армии в зоне специальной военной операции. В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России нанесли поражение 22-й, 54-й механизированным и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ около населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики.

Кроме того, экипажи танков Т-90А группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Танкисты мотострелковой бригады также ликвидировали «выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп».