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06:50, 17 июня 2024Бывший СССР

В России заявили об истощении украинской артиллерии

ТАСС: большинство артсистем ВСУ уничтожены или израсходовали ресурс

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Большинство артиллерийских систем, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада, либо уничтожены, либо израсходовали ресурс стволов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что отремонтировать установки на территории Украины невозможно, из-за чего их необходимо эвакуировать в страны-члены НАТО.

Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику украинском армии в зоне специальной военной операции. В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России нанесли поражение 22-й, 54-й механизированным и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ около населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики.

Кроме того, экипажи танков Т-90А группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Танкисты мотострелковой бригады также ликвидировали «выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп».

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      Евгений Силаев
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