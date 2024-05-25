Минобороны Армении пригрозило СМИ последствиями за критику генералов

Минобороны Армении пригрозило СМИ последствиями за критику назначений генералов

Министерство обороны Армении пригрозило СМИ правовыми последствиями за критику назначений генералов. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Минобороны Армении прокомментировало критику ряда назначений генералов, в частности, присвоение звания генерал-майора Александру Цаканяну, командующему расположенным в Тавушской области на границе с Азербайджаном Третьим корпусом. Заявления были сделаны на фоне протестов против делимитации границы в регионе.

В ведомстве обвинили СМИ в клевете и организации скоординированной кампании. «Министерство обороны изучает все подобные публикации и примет необходимые правовые меры», — утверждается в сообщении.

Ранее глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил о скором конце политической жизни премьер-министра страны Никола Пашиняна. По его мнению, в Армении нет власти с правовой и нравственной точки зрения.