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16:48, 25 мая 2024Бывший СССР

Минобороны Армении пригрозило СМИ последствиями за критику генералов

Минобороны Армении пригрозило СМИ последствиями за критику назначений генералов

Фото: Gor Davtyan / Unsplash

Министерство обороны Армении пригрозило СМИ правовыми последствиями за критику назначений генералов. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Минобороны Армении прокомментировало критику ряда назначений генералов, в частности, присвоение звания генерал-майора Александру Цаканяну, командующему расположенным в Тавушской области на границе с Азербайджаном Третьим корпусом. Заявления были сделаны на фоне протестов против делимитации границы в регионе.

В ведомстве обвинили СМИ в клевете и организации скоординированной кампании. «Министерство обороны изучает все подобные публикации и примет необходимые правовые меры», — утверждается в сообщении.

Ранее глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил о скором конце политической жизни премьер-министра страны Никола Пашиняна. По его мнению, в Армении нет власти с правовой и нравственной точки зрения.

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      Юрий Леонов
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