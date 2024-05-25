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16:29, 25 мая 2024Бывший СССР

Оппозиция Армении заявила о конце политической жизни Пашиняна

Архиепископ Галстанян: премьер Пашинян близок к концу политической жизни

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

В Армении оппозиция выступила с заявлением о скором конце политической жизни премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил протестное движение с требованием отставки Пашиняна, заявил, что премьер близок к финалу политической карьеры.

«Говорю отчетливо — ты проживаешь последние дни своей политической жизни. Запомни это хорошо, Никол Пашинян. Я говорил, что твоя коса нашла на совершенно другой камень... Будет положен конец беззакониям, нарушениям конституции... и ты понесешь полную ответственность... Я говорю предельно ясно», — сказал архиепископ в разговоре с журналистами.

Галстанян подчеркнул, что, по его мнению, в Армении нет власти с правовой и нравственной точки зрения. Он добавил, что протестующих не пугают возможные репрессии. «Всему этому должен быть положен конец, иначе быть не может», — заявил лидер протестов.

Ранее Пашинян высказывался на фоне протестов движения «Тавуш во имя родины», которое возглавил архиепископ Баграт Галстанян. Премьер сообщал, что армянская церковь является «агентом влияния».

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      Антонина Черташ
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