Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:47, 25 мая 2024Забота о себе

Раскрыто влияние щитовидной железы на «плохой» холестерин

Врач Римская: гормоны щитовидной железы влияют на уровень холестерина

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская раскрыла, как нехватка гормонов щитовидной железы влияет на уровень холестерина. Об этом пишет «Газета.Ru».

Специалист рассказала, что тиреоидные гормоны оказывают влияние на кровоток коронарных сосудов и участвуют в метаболизме жиров. Гипотиреоз, или недостаток гормонов щитовидной железы, приводит к повышению уровня «плохого» холестерина в крови.

«Гипотиреоз приводит к уменьшению активности рецепторов ЛПНП (липопротеина низкой плотности — "плохого" холестерина) на гепатоцитах (клетках печени), что приводит к уменьшению поглощения ЛПНП клетками печени и его повышению в крови», — объяснила Римская.

Кардиолог также отметила, что из-за недостатка тиреоидных гормонов увеличивается сосудистая жесткость и возникает дисфункция эндотелия — слоя клеток, которые выстилают сосуды изнутри.

Материалы по теме:
Четвертый по алфавиту, но главный по значению. Все, что вам нужно знать о витамине D
Четвертый по алфавиту, но главный по значению.Все, что вам нужно знать о витамине D
20 января 2022
«Инсульт может стать первым и последним симптомом» Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
«Инсульт может стать первым и последним симптомом»Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
18 мая 2020
«Шарлатаны обещают от всего исцелить» Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
26 июня 2019

«Дисфункция этих клеток приводит к повышению проницаемости для плохого холестерина и отложению его в стенках сосудов. Эндотелиальная дисфункция является ключевым фактором запуска и прогрессирования атеросклеротического процесса», — сообщила кардиолог.

Ранее эндокринолог рассказала о симптомах болезней щитовидной железы у детей. Так, например, гипотиреоз приводит к задержке умственного и физического развития, нарушению обмена веществ и процессов терморегуляции.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе десятки военных подрались с гражданскими. Украинцы стали смелее сопротивляться властям из-за мобилизации

      Путин озвучил требование к ВС России

      В Сургуте силовики устроили облаву на мигрантов в мечети

      В МИД России предложили запретить выдачу загранпаспортов получившим повестки

      В Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине бить по территории России

      Россиянин открыл стрельбу и взял жену в заложники из-за замечания

      Путин рассказал о многократном росте производства оружия

      Выстрелы за спиной репортера в Санкт-Петербурге попали в эфир телеканала

      Раскрыто влияние щитовидной железы на «плохой» холестерин

      МИД Польши призвал разрешить Украине бить по территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше