Опубликованы кадры мощной вспышки в Ростове-на-Дону

В сети появились кадры мощной вспышки на подстанциии в Ростове-на-Дону

В сети появились кадры мощной вспышки, которая произошла на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как все ночное небо озаряется сильной вспышкой, которая окрашивает все небо в белый цвет. Это не сопровождается какими-либо звуками взрывов.

После вспышки многие жители пожаловались на проблемы с водоснабжением. В «Ростовэнерго» впоследствии объяснили, что вспышка произошла из-за упаковочной пленки, которую на территорию подстанции занес ветер. На этом фоне «произошло кратковременное перекрытие изоляторов», сообщили там, подчеркнув, что проблем с электроэнергией зафиксировано не было.

Авария на электроподстанции в Ростове-на-Дону произошла вечером в воскресенье, 16 июня. Других подробностей об этом не приводилось. Жители предполагали, что причиной этому могла быть атака беспилотников, однако информация об этом не подтвердилась.