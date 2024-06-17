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07:45, 17 июня 2024Мир

Небензя заявил об ответе на конфискацию российских активов

Небензя: Россия задействует все доступные инструменты при конфискации активов

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва задействует все доступные инструменты в случае, если западные страны конфискуют российские активы. Об этом заявил официальный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя в интервью РИА Новости.

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», — сказал Небензя.

По его словам, Москва воспринимает любые идеи по поводу конфискации российских активов или прибыли от них как нарушение норм международного права.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. «Несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством», — высказался он о таких действиях.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон полагает, что использование доходов от замороженных российский активов на нужды Киева не является воровством.

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      Евгений Силаев
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