Автомобиль протаранил газопровод в российском регионе и загорелся

В Ингушетии автомобиль протаранил газопровод и загорелся, пострадали 2 человека

В Ингушетии автомобиль протаранил газопровод и загорелся. В результате происшествия пострадали два человека, сообщило республиканское управление МЧС на своем сайте.

Автомобиль Lada влетел в газопровод низкого давления на улице Шоссейная, после чего последовал пожар самого транспортного средства и крыши продуктового магазина. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Среди пострадавших нет детей. Получивших трамвы в результате аварии доставили в Сунженскую центральную районную больницу. В тушении пожара участвовали 11 человек и 3 единицы техники.

Ранее в Башкирии два человека заживо сгорели в автомобиле, который попал в аварию на дороге Шаран — Новобалтачево — Андреевка. За рулем Lada находился 20-летний водитель без прав. Он не справился с управлением, допустил съезд легкового авто в кювет и врезался в опору линии электропередачи.