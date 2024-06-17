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07:46, 17 июня 2024Россия

Автомобиль протаранил газопровод в российском регионе и загорелся

В Ингушетии автомобиль протаранил газопровод и загорелся, пострадали 2 человека

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ингушетии автомобиль протаранил газопровод и загорелся. В результате происшествия пострадали два человека, сообщило республиканское управление МЧС на своем сайте.

Автомобиль Lada влетел в газопровод низкого давления на улице Шоссейная, после чего последовал пожар самого транспортного средства и крыши продуктового магазина. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Среди пострадавших нет детей. Получивших трамвы в результате аварии доставили в Сунженскую центральную районную больницу. В тушении пожара участвовали 11 человек и 3 единицы техники.

Ранее в Башкирии два человека заживо сгорели в автомобиле, который попал в аварию на дороге Шаран — Новобалтачево — Андреевка. За рулем Lada находился 20-летний водитель без прав. Он не справился с управлением, допустил съезд легкового авто в кювет и врезался в опору линии электропередачи.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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