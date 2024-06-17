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07:35, 17 июня 2024Силовые структуры

Восемь аферистов попались за обман россиян в онлайн-магазинах

Волк: в Петербурге силовики взяли 8 человек за мошенничество в онлайн-магазинах

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Петербургская полиция обезвредила преступную группировку, промышлявшую мошенничеством под видом интернет-торговли. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны восемь жителей разных регионов страны, у них силовики изъяли телефоны, компьютерную технику, банковские карты и другие предметы, подтверждающие их преступную деятельность. Шестеро из подозреваемых арестованы.

По данным МВД, аферисты создавали в сети онлайн-магазины и предлагали компьютерную, бытовую или строительную технику по низким ценам, но требуя полную предоплату. После того, как покупатели перечисляли им деньги, мошенники переставали выходить на связь.

В настоящее время полицейские выясняют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям и разыскивают их соучастников.

14 июня сообщалось, что в Ставропольском крае полиция задержала 22-летнего мошенника, который под вином инвестирования в криптовалюту обманул 45 россиян на три миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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