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11:13, 14 июня 2024Силовые структуры

Мошенник обманул 45 россиян под видом инвестирования в криптовалюту и попался

В Ставрополье задержан крипто-мошенник, обманувший 45 россиян на 3 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ставрополье петербуржская полиция задержала 22-летнего мошенника, который под вином инвестирования в криптовалюту обманул 45 россиян на три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанный под вымышленным именем публиковал в социальных сетях рекламу собственных курсов по успешному инвестированию в криптовалюту. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Крипто-мошенник заключен под стражу. В ходе обыска полицейские изъяли у него средства связи, носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Сейчас следователи устанавливают личности всех потерпевших.

По данным правоохранителей, для создание образа успешного инвестора подозреваемый переехал в Санкт-Петербург, где арендовал элитную квартиру и производил видеоконтент для социальных сетей. В них он рассказывал подписчикам о том, что перемещается по городу на собственном автомобиле бизнес-класса, который на самом деле находился у него в краткосрочной аренде. Таким образом злоумышленник создавал видимость успешных торгов.

По информации официального представителя МВД России, на самом деле этот контент был основан не на криптобиржах, а на симуляции торгов в специальных компьютерных программах. Некоторым обратившимся к нему он выплачивал небольшие суммы в виде дохода по их вкладам. Делал он это только для того, чтобы ввести в заблуждение людей и получить с них еще больше денег.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району Следственного управления по ЦАО СК РФ Дмитрия Губина по делу о получении взятки в биткоинах.

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      Анна Габай
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