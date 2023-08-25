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17:29, 25 августа 2023Мир

Стало известно о планах Байдена подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

Bloomberg: Байден попытается подтолкнуть Украину к переговорам из-за выборов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден может попытаться подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой из-за грядущих президентских выборов в 2024 году. О такой возможности сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких европейских чиновников.

Один из них подчеркнул, что в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «европейцам будет все труднее убедить американцев в том, что Украина — это американская проблема». «Байден может в конечном итоге может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса на поле боя», — резюмируют собеседники агентства.

Отмечается, что первоначальный оптимизм НАТО иссяк и многие члены альянса с большим скепсисом смотрят на отправку вооружений Киеву — российская оборона показала большую эффективность, провалив надежды на успех контрнаступления ВСУ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о кулуарных требованиях Запада к России. Он отметил, что в «них нет здравого смысла» и шансов на успешные переговоры не предвидится.

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    Максим Габриелян
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