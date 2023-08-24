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15:35, 24 августа 2023Мир

Лавров рассказал о кулуарных требованиях Запада к России

Лавров: в кулуарных требованиях Запада к России нет здравого смысла

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о требованиях Запада, которые выдвигаются в кулуарных встречах. Он отметил, что в «них нет здравого смысла». Об этом сообщает Russia Today, ведя трансляцию итогов саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

По мнению дипломата, президент России Владимир Путин правильно назвал западных политиков «идеологизированной группой», считающей себя «небожителями». «С такими людьми мы иногда сталкиваемся, какие-то разговоры в кулуарах проходят, никакого проблеска здравого смысла там не видно», — отметил Лавров.

Также он отметил, что политика многих стран Европы в отношении России проходит в угоду американской повестке и в ущерб интересам собственной экономики и граждан.

Ранее Лавров рассказал о перспективах переговоров между Россией и Западом. По словам Лаврова, призывы Запада к переговорам Москва рассматривает как «тактическую уловку», чтобы вновь накачать Киев оружием и боеприпасами. Министр подчеркнул, что «это путь войны, а не мирного урегулирования».

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    Максим Габриелян
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