Лавров рассказал о перспективах переговоров между Россией и Западом

Глава МИД Лавров: перспективы переговоров между Россией и Западом отсутствуют

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перспектив переговоров между Западом и Россией на данный момент нет. Об этом дипломат рассказал журналу «Международная жизнь».

«Таким образом, перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок», — объяснил дипломат.

По словам Лаврова, призывы Запада к переговорам Москва рассматривает как «тактическую уловку», чтобы вновь накачать Киев оружием и боеприпасами. Министр подчеркнул, что «это путь войны, а не мирного урегулирования».

Москву постоянно обвиняют в якобы нежелании участвовать в переговорах, а любые предложения России «с ходу отметаются», также объяснил Лавров. Данный подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией, резюмировал глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что Москва считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав. Этим рискуют НАТО и США, ведя украинский конфликт к большей эскалации.

Ранее посольство России в США заявило, что ежедневные заявления Белого дома о необходимости оказания дальнейшей военной помощи Украине, несмотря на снижение общественной поддержки данного курса, являются признанием провала стратегии Соединенных Штатов.