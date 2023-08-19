Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:07, 19 августа 2023Мир

Лавров рассказал о перспективах переговоров между Россией и Западом

Глава МИД Лавров: перспективы переговоров между Россией и Западом отсутствуют
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перспектив переговоров между Западом и Россией на данный момент нет. Об этом дипломат рассказал журналу «Международная жизнь».

«Таким образом, перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок», — объяснил дипломат.

По словам Лаврова, призывы Запада к переговорам Москва рассматривает как «тактическую уловку», чтобы вновь накачать Киев оружием и боеприпасами. Министр подчеркнул, что «это путь войны, а не мирного урегулирования».

Москву постоянно обвиняют в якобы нежелании участвовать в переговорах, а любые предложения России «с ходу отметаются», также объяснил Лавров. Данный подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией, резюмировал глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что Москва считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав. Этим рискуют НАТО и США, ведя украинский конфликт к большей эскалации.

Ранее посольство России в США заявило, что ежедневные заявления Белого дома о необходимости оказания дальнейшей военной помощи Украине, несмотря на снижение общественной поддержки данного курса, являются признанием провала стратегии Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Скрипка Страдивари, сокровища Эрмитажа и бриллианты дочери Брежнева. Кто стоит за самыми дерзкими кражами СССР и России?

    Лавров указал на падение интереса Запада к восстановлению Украины

    Лавров рассказал о перспективах переговоров между Россией и Западом

    Поединок Монсона и Тактарова завершился вничью

    Российские войска полностью уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

    Найден немецкий след в истории известной в России кондитерской фабрики

    Российский боксер победил американца Джонсона на турнире в Москве

    В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

    МИД раскрыл отношение ОДКБ к вниманию Запада

    Лавров указал на необходимость предотвращения конфликта ядерных стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости