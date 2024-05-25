МИД Польши призвал разрешить Украине бить по территории России

Глава МИД Польши Сикорский поддержал идею разрешить ВСУ бить по территории РФ

Польша поддерживает идею разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием по территории России. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

«Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России, утверждая, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что он делает для поддержки Украины», — передает издание слова главы польского МИД.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Евросоюз разрешить стране бить западным оружием по России.

25 мая глава НАТО Йенс Столтенберг выступил за «снятие ограничений» и разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на слова Столтенберга сказала, что приглашенным на якобы мирную конференцию по украинскому конфликту в Швейцарии полезно знать о призывах снять ограничения на удары Украины по территории России.