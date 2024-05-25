Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 25 мая 2024Мир

МИД Польши призвал разрешить Украине бить по территории России

Глава МИД Польши Сикорский поддержал идею разрешить ВСУ бить по территории РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Польша поддерживает идею разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием по территории России. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

«Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России, утверждая, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что он делает для поддержки Украины», — передает издание слова главы польского МИД.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Евросоюз разрешить стране бить западным оружием по России.

25 мая глава НАТО Йенс Столтенберг выступил за «снятие ограничений» и разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на слова Столтенберга сказала, что приглашенным на якобы мирную конференцию по украинскому конфликту в Швейцарии полезно знать о призывах снять ограничения на удары Украины по территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе десятки военных подрались с гражданскими. Украинцы стали смелее сопротивляться властям из-за мобилизации

      В Сургуте силовики устроили облаву на мигрантов в мечети

      В МИД России предложили запретить выдачу загранпаспортов получившим повестки

      В Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине бить по территории России

      Россиянин открыл стрельбу и взял жену в заложники из-за замечания

      Путин рассказал о многократном росте производства оружия

      Выстрелы за спиной репортера в Санкт-Петербурге попали в эфир телеканала

      Минобороны Армении пригрозило СМИ последствиями за критику генералов

      Раскрыто влияние щитовидной железы на «плохой» холестерин

      МИД Польши призвал разрешить Украине бить по территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше