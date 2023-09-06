В США высказались о потерях Украиной Abrams

Обозреватель Сучиу предрек появление в сети кадров с горящими танками Abrams

Обозреватель из США Питер Сучиу предрек появление в сети кадров с горящими танками Abrams, которые поступят в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мнением о поставках Киеву он поделился в статье в издании 19FortyFive.

Автор отметил, что Украина получит от Запада дополнительные немецкие танки Leopard 2, а также американские M1A1 Abrams. «Эти танки могли бы помочь склонить чашу весов в пользу Украины, но в какой-то момент, вероятно, мы увидим видео с горящим Abrams», — высказался Сучиу о возможных потерях Киева.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предрек ВСУ хлопоты с Abrams. Он заверил, что эти танки очень тяжелые, поэтому их будет сложно эвакуировать с поля боя.

Перед этим полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал главный недостаток Abrams. Специалист заявил о проблемах с двигателем у американского танка и выразил уверенность в том, что на поле боя Abrams будут уничтожены.

