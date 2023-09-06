Пушилин сообщил о борьбе за решающие высоты на флангах Артемовска

Глава ДНР Пушилин сообщил о борьбе за решающие высоты на флангах Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать российские позиции на флангах Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), идет борьба за решающие высоты. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Бои идут в районе Берховского водохранилища. «С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка — там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определенных этапах, но существенных изменений нет», — сказал Пушилин.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России тактически отошли из населенного пункта Работино. Он подчеркнул, что российские войска находятся на высотах, которые являются главенствующими, а ВСУ попали в «воронку» внизу.