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11:02, 6 сентября 2023Наука и техника

Загрязнение воздуха ухудшило работу пчел

Загрязнение воздуха ухудшило способность пчел чуять запах цветов на 90 процентов

Фото: Bianca Ackermann / Unsplash

Ученые из Британского центра экологии и гидрологии (UKCEH) и Университета Рединга обнаружили, что загрязнение воздуха, вызванное выбросами от транспорта и промышленности, ухудшает работу пчел. Насекомым становится сложнее на 90 процентов учуять аромат цветов. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Pollution.

В эксперименте авторы использовали аэродинамическую трубу, которая позволила отслеживать влияние озона в воздухе на структуру и шлейф запаха цветов. Выяснилось, что озон уменьшал размер шлейфа, а также изменял его аромат. Медоносные пчелы, которых обучили распознавать одну и ту же смесь запахов, затем подверглись воздействию новых, модифицированных озоном запахов. Это мешало идентифицировать аромат цветов, поскольку насекомые запоминают уникальную комбинацию химических соединений, чтобы находить те же виды в будущем.

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В частности, 52 процента пчел распознали запах на расстоянии шести метров, если насекомое находилось в центре шлейфа, а на расстоянии 12 метров этот показатель снизился до 38 процентов. В случае, если пчела находила на краю шлейфа, то только 32 и 10 процентов пчел соответственно улавливали аромат.

Специалисты отмечают, что озон может также влиять и на другое поведение насекомых, связанное с запахом, например, их способность привлекать и находить партнера.

Озон образуется при выбросах оксида азота от транспортных средств и промышленности, который вступает в реакцию с летучими органическими соединениями (ЛОС), выделяемыми растениями в ответ на солнечный свет.

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    Елена Апазиди
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