Признана способность детей логически мыслить до появления навыка речи

CB: признана способность детей логически мыслить до появления навыка устной речи

Ученые из Центра мозга и познания Университета Помпеу Фабра в Барселоне признали способность детей логически мыслить еще до появления навыка устной речи. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В ходе работы было проведено два эксперимента. В первом приняли участие 61 ребенок в возрасте 19 месяцев, где 26 владели одним языком, и 35 — двумя. Во втором испытании были 19 одноязычных младенцев и 14 двуязычных.

В первом эксперименте участникам показали два объекта, которые они должны были связать с одним из услышанных ими слов с помощью различных тестов. В первом тесте им нужно было посмотреть на два знакомых предмета (например, ложку и печенье) и, услышав термин (ложка), связать его с одним из двух.

Во втором тесте детям демонстрировали знакомый им предмет (например, яблоко) и незнакомый (карбюратор), затем они слышали слово, соответствующее известному предмету, который они должны были идентифицировать. Третий тест был таким же, как и второй, за исключением того, что услышанное слово соответствовало неизвестному слову.

Во втором эксперименте использовались два объекта (например, зонтик и фигурка мальчика), каждый из которых ассоциировался со звуком. После чего два предмета были закрыты, а один из них был помещен в стакан. Когда их раскрыли, ребенок мог видеть только один из двух объектов и должен был путем исключения угадать, какой из них находится под стеклом. В следующем тесте участник слушал звук, связанный с одним из предметов, а исследователи анализировали, смотрел ли он в направлении правильного объекта.

Специалисты пришли к выводу, что логическое мышление не зависит от лингвистических знаний и развивается главным образом благодаря стратегии исключения. То есть, если дети сталкиваются с чем-то неизвестным, они пытаются проанализировать это и прийти к выводу, исключив варианты, которые невозможны, в соответствии с их уровнем знаний на данный момент.