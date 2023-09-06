Участница шоу «Голос» раскрыла изнанку работы с наставником

Певица Алла Рид: на шоу «Голос» Градский включался в работу с каждым подопечным

Участница четвертого сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале Алла Рид заявила, что певец и наставник проекта Александр Градский включался в работу с каждым своим подопечным. Подробности сотрудничества онараскрыла в интервью для Пятого канала.

«Он включался в каждого, то есть он заглядывал тебе в нутро и искал там что-то особенное. Вот это ощущение я запомнила на всю жизнь», — рассказала об изнанке работы с наставником певица.

Она подчеркнула, что Градский, несмотря на разное отношение к участникам, тщательно подбирал репертуар для каждого из них. «Мы с ним слушали военные песни и песни про любовь. И, представляете, вот так вот сидишь, и мэтр думает, что же ты исполнишь», — поделилась Рид воспоминаниями о сотрудничестве с певцом в проекте.

Ранее Рид рассказала, что после участия в «Голосе» у нее началась иная жизнь. Она отметила, что благодаря проекту стала солисткой театра «Градский холл».