Названы опасные причины неприятного запаха изо рта

Терапевт Терентьева: неприятный запах изо рта указывает на воспаление десен

Стойкий неприятный запах изо рта — галитоз — чаще всего указывает на проблемы с зубами и воспаление десен, заявила врач-терапевт Екатерина Терентьева. Основные причины этого распространенного явления она назвала «Известиям».

По словам Терентьевой, галитоз признан патологическим состоянием, и его не надо путать с неприятным запахом изо рта, возникающим после употребления в пищу лука, чеснока и подобных им продуктов. Одной из самых распространенных причин галитоза является воспаление десен и проблемы с зубами, заявила врач. Также он может развиться при плохой гигиене полости рта и при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

В качестве других опасных причин стойкого неприятного запаха изо рта терапевт выделила заболевания органов дыхания, почечную недостаточность, сахарный диабет. Кроме того, галитоз может быть следствием воспаления миндалин, пазух носа и бронхов.

Ранее Терентьева предупредила о вреде приема большого количества БАДов одновременно, потому что они могут повлиять на различные процессы в организме. В частности, некоторые добавки могут повысить риск кровотечения или повлиять на реакцию человека на анестезию.