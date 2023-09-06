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11:15, 6 сентября 2023Забота о себе

Названы опасные причины неприятного запаха изо рта

Терапевт Терентьева: неприятный запах изо рта указывает на воспаление десен

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Стойкий неприятный запах изо рта — галитоз — чаще всего указывает на проблемы с зубами и воспаление десен, заявила врач-терапевт Екатерина Терентьева. Основные причины этого распространенного явления она назвала «Известиям».

По словам Терентьевой, галитоз признан патологическим состоянием, и его не надо путать с неприятным запахом изо рта, возникающим после употребления в пищу лука, чеснока и подобных им продуктов. Одной из самых распространенных причин галитоза является воспаление десен и проблемы с зубами, заявила врач. Также он может развиться при плохой гигиене полости рта и при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

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В качестве других опасных причин стойкого неприятного запаха изо рта терапевт выделила заболевания органов дыхания, почечную недостаточность, сахарный диабет. Кроме того, галитоз может быть следствием воспаления миндалин, пазух носа и бронхов.

Ранее Терентьева предупредила о вреде приема большого количества БАДов одновременно, потому что они могут повлиять на различные процессы в организме. В частности, некоторые добавки могут повысить риск кровотечения или повлиять на реакцию человека на анестезию.

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    Наталья Обрядина
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