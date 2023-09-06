Нехватку IT-специалистов в России объяснили

Экономист Писарева объяснила нехватку IT-специалистов в РФ мировой конкуренцией

В России не хватает IT-специалистов, несмотря на высокую популярность профессии. В беседе с «Лентой.ру» директор Института информационных технологий ГУУ, кандидат экономических наук Ольга Писарева объяснила причину этого явления.

Сейчас Россия не досчитывается примерно миллиона специалистов, утверждает экономист.

«На наших глазах происходит объективное расширение направлений использования IT-специалистов, причем во всех областях нашей жизни: общественной, хозяйственной, научной, образовательной и другое. Процессы информатизации, автоматизации и цифровизации глубоко проникли в различные сектора национальной экономики и сферы публичного управления, что постоянно индуцирует появление новых рабочих мест, требующих соответствующей профессиональной подготовки. При этом спектр специализации работников IT сферы также увеличивается, перманентно формируя дисбаланс на рынке труда IT-специалистов. Эти процессы характерны не только для России, но и для всего мира», — рассказала она

За квалифицированных айтишников сегодня конкурирует весь мир, поэтому многие уезжают работать в другие страны, объяснила Ольга Писарева.

Также дефицит кадров связан с тем, что в последнее время мало абитуриентов поступают на IT-специальности, а также качеством образования, отметила собеседница «Ленты.ру».

«Причин тому, конечно, много, но, по-моему, мнению, основная из них — потеря культуры массовой и качественной подготовки в области математики, а далее IT, прежде всего, в общеобразовательной школе, а далее, как следствие и в высшей школе. Сопутствующий этому фактор — весьма ощутимая и нарастающая нехватка в вузах профессорско-преподавательского состава соответствующего профиля. Опытные, квалифицированные кадры, гарантирующие прочную профессиональную подготовку, вне зависимости от уровня оплаты труда, постепенно уходят, и адекватной замены им нет. А молодые высококлассные специалисты пока не готовы на порядки терять в оплате труда, интенсивно работая в высшей школе», — заключила она.

16 августа глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит айтишников в России в 500–700 тысяч человек.